- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь18:45
- Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли18:33
- «До +24»: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни18:15
- Кабмин утвердил перенос рабочих дней на новогодние праздники17:55
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- Москва рассказала, что получит Украина после признания Крыма "российским" 17:10
- В НАТО хотят расширить военную помощь Украине17:00
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- Легендарные бомбардировщики США замечены над Черным морем: что происходит16:35
Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли
Владимир Зеленский внес законопроект по либьерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.
Данный законопроект, по мнению президента, поможет избавиться от теневого производства спирта и ликеро-водочной продукции. К слову, с 2007 года теневой оборот увеличился с 10% до 55%.
"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Поэтому этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции",
- говорится в сообщении.
С 1 января 2020 года государственная монополия на производства спирта будет отменена. Право реализовать свою продукцию получат субъекты хозяйствования любой формы при наличии лицензии. Также производители получат право на экспорт продукции.
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Зеленский
- Порошенко угрожает Раде внести свой законопроект по Антикоррупционному суду
- Не торговать, не снабжать, не выбирать - в Раду внесли законопроект о временно оккупированных территориях
- Верховная Рада приняла закон о декриминализации фиктивного предпринимательства
- В Раду на рассмотрение могут подать законопроект о завершении АТО
- Зеленский внес на рассмотрение в Раду несколько важных законопроектов
- Деоккупация Донбасса: что творится с законопроектом
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь18:45
- Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли18:33
- «До +24»: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни18:15
- Кабмин утвердил перенос рабочих дней на новогодние праздники17:55
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Москва рассказала, что получит Украина после признания Крыма "российским" 17:10
- В НАТО хотят расширить военную помощь Украине17:00
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса