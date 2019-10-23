Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли

23.10.2019 18:33

Владимир Зеленский внес законопроект по либьерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.

Данный законопроект, по мнению президента, поможет избавиться от теневого производства спирта и ликеро-водочной продукции. К слову, с 2007 года теневой оборот увеличился с 10% до 55%.

"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Поэтому этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции",

- говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года государственная монополия на производства спирта будет отменена. Право реализовать свою продукцию получат субъекты хозяйствования любой формы при наличии лицензии. Также производители получат право на экспорт продукции.

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