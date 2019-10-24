- В Украину завезли ядовитый дешевый картофель15:00
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год13:25
- Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов13:11
- Кабмин запускает мобильное приложение для водителей12:49
- Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»12:33
- Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару12:10
- Зеленский назвал условия для встречи с Путиным, подробности11:15
Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год
В 2020 году ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке страны, прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы»
Она отмечает, что для этого есть соответствующие основания. В частности, площади под сахарной свеклой в текущем году сократились на 30%, поэтому сырья для переработки будет меньше.
«Сокращение работы по количеству дней наблюдается практически на всех заводах, в том числе и нашем. Соответственно, объем изготовленного сахара снизится по сравнению с прошлым годом», — отмечает директор «Западной сахарной группы» (официальный представитель «Гнидавского сахарного завода») Инна Власюк
Она утверждает, что объем производства позволит перекрыть внутренние потребности, если учесть переходные остатки, сообщает AgroPortal.
По данным структуры, переходящие запасы сахара в следующем году хотя и будут минимальными, однако обязательно сформируются.
Источник: https://m.politeka.net
Теги: Донбасс, цена, сахар, повышение
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- В Украину завезли ядовитый дешевый картофель15:00
- Знаки Зодиака после 24 октября встретят свою единственную любовь14:40
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год13:25
- Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов13:11
- Кабмин запускает мобильное приложение для водителей12:49
- Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»12:33
- Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару12:10
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»