- Зеленский назвал условия для встречи с Путиным, подробности11:15
- «Ещё тепло, но уже с сюрпризами»: Синоптик рассказала о погоде в четверг11:00
- Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день10:32
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Украине создано мощнейшее оружие09:48
- Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»09:30
- В Украине переходят на зимнее время09:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- «Зеленский обрел независимость от Коломойского»: На вопросе с «ПриватБанком» поставлен крест, никакого возврата08:00
«Ещё тепло, но уже с сюрпризами»: Синоптик рассказала о погоде в четверг
В четверг, 24 октября, в Украине сохранится очень тёплая погода, однако эту картину омрачат сильные туманы. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По её словам, в последние дни туманы стали более плотными, и ранним утром они быстро не рассеиваются, а держатся почти до обеда.
Естественно, такое погодное явление свидетельствует о приближении поздней осени. Согласно прогнозу синоптика, в четверг в западных областях столбик термометра местами будет подниматься до 24 градусов со знаком плюс. В остальных областях прогнозируется от 15 до 20 градусов. По прогнозу Диденко, осадков в этот день не ожидается. Также синоптик предупреждает украинцев о том, что у них в запасе остается всего несколько теплых дней. Диденко подчеркнула, что серьезное похолодание придет в Украину 28 октября, в понедельник.
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
- В Мариуполе третьи сутки нечем дышать
- Ближайшие два года будут самыми жаркими
- Спортсменам-велосипедистам обещают качественное медобслуживание
- На выходных в Украине ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
- Синоптик рассказала о погоде на выходные
- Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Что произойдет с вами до 1 ноября: прогноз для каждого из знаков Зодиака11:30
- Зеленский назвал условия для встречи с Путиным, подробности11:15
- «Ещё тепло, но уже с сюрпризами»: Синоптик рассказала о погоде в четверг11:00
- Британский музей естествознания обвинили в сексизме10:45
- Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день10:32
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"10:00
- В Украине создано мощнейшее оружие09:48
- Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»09:30
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»