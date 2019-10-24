«Ещё тепло, но уже с сюрпризами»: Синоптик рассказала о погоде в четверг

24.10.2019 11:00

В четверг, 24 октября, в Украине сохранится очень тёплая погода, однако эту картину омрачат сильные туманы. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По её словам, в последние дни туманы стали более плотными, и ранним утром они быстро не рассеиваются, а держатся почти до обеда.



Естественно, такое погодное явление свидетельствует о приближении поздней осени. Согласно прогнозу синоптика, в четверг в западных областях столбик термометра местами будет подниматься до 24 градусов со знаком плюс. В остальных областях прогнозируется от 15 до 20 градусов. По прогнозу Диденко, осадков в этот день не ожидается. Также синоптик предупреждает украинцев о том, что у них в запасе остается всего несколько теплых дней. Диденко подчеркнула, что серьезное похолодание придет в Украину 28 октября, в понедельник.