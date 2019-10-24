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Курс гривны к доллару на 2020 год: Кабмин улучшил прогноз
24.10.2019 21:35
Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн / доллар. Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает «РБК-Украина».
Как отметил Гончарук, такой прогноз курса содержится в «Сценарии – 1» макропрогноза Министерства экономики и будет заложен в проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.
При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн / доллар), сообщил премьер. В оптимистическом сценарии Минэкономики заложен еще более привлекательный курс 24,8 грн / доллар, рассказал Гончарук. «Чем экономика быстрее будет расти, тем гривна будет больше укрепляться», – рассказал он.
Источник: https://dnews.dn.ua
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