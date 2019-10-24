Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

24.10.2019 22:32

В Министерстве здравоохранения Украины разработали новые критерии оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



Критерии были разработаны в ответ на инициативу Кабмина о формировании единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории Украины.



По новым критериям, расстояние между пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, а доступность больницы интенсивного лечения — не более 60 минут в пути. Время проезда бригады экстренной медпомощи должно составлять: в городе — 10 минут, за пределами города — 20 минут.

По информации Минздрава, критерии должны обеспечить гарантированный своевременный доступ населения к услугам медпомощи, а также эффективное использование бюджетных средств.