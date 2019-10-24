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Минздрав разработал новые критерии оказания помощи
В Министерстве здравоохранения Украины разработали новые критерии оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Критерии были разработаны в ответ на инициативу Кабмина о формировании единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории Украины.
По новым критериям, расстояние между пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, а доступность больницы интенсивного лечения — не более 60 минут в пути. Время проезда бригады экстренной медпомощи должно составлять: в городе — 10 минут, за пределами города — 20 минут.
По информации Минздрава, критерии должны обеспечить гарантированный своевременный доступ населения к услугам медпомощи, а также эффективное использование бюджетных средств.
«Развитие сетей предоставления медицинских услуг в рамках единого плана способных сетей с различными видами социальных услуг — залог реальных ощутимых для каждого украинца изменений Консолидированная работа центральных органов государственной власти и местного самоуправления позволит приблизить услуги, гарантированные государством, именно там и именно тогда, когда в них возникает реальная потребность», — сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.
Теги: Донбасс, скорая помощь, Минздрав, медицина
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