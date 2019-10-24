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Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%
Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, начиная с завтрашнего дня, 25 октября. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года", - отметил Смолий.
По его словам, НБУ планирует смягчать монетарную политику, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции.
В то же время в пресс-службе НБУ отметили, что прогнозный сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% на конец 2021-го при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.
"По-прежнему, наиболее резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 года вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий. Реализация ряда определенных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%", - добавили в регуляторе.
В то же время, добавили в НБУ, существуют возможности и для более быстрого снижения учетной ставки до 8%. "Важное условие для этого - ускоренная реализация ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренные меморандумом о взаимодействии между правительством и Национальным банком, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине", - пояснили в Нацбанке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Национальный банк
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