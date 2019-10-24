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Новый соцопрос: Зеленский перестал быть лидером доверия среди украинцев
Украинские граждане в наибольшей степени доверяют волонтерам (69%) и ветеранам АТО (67%), а вот глава государства Владимир Зеленский с 66% занимает третье место. Как передает replyua.net, об этом идет речь в результатах социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг». Отмечается, что самый высокий уровень доверия граждан к армии (65%) и церкви (56%).
За ними расположились общественные организации (48% участников опроса), городские или сельские головы (47%) и Национальная гвардия (46%). Меньше всего наши сограждане доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). О доверии им заявили всего 14−15%. Отметим, что опросы социологов проводились 19−22 октября 2019 года при участии украинцев от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В целом было опрошено 2500 респондентов.
Отметим, политолог Виктор Бобыренко, который намекал на президентство Зеленского еще в 2015 году, считает, что за два-три года рейтинг нынешнего президента Украины снизится до уровня поддержки пятого главы государства Петра Порошенко из-за не оправдавшихся ожиданий его избирателей.
Теги: Донбасс, президент, соцопрос, Зеленский
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