Октябрь сошел с ума, новый прогноз ошеломил украинцев: «как весной»

24.10.2019 20:13

Погода в Украине из-за антициклона Maja ожидается неплохой

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон Vlad недалеко от Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы соединились и привели к непогоде в прилегающих странах, пишет Рoliteka.net. Это привело к создания антициклонов Maja (над Португалией) и Nicola (над Украиной).

Поэтому завтра, 25 октября, в результате антициклонов оттолкнуться циклоны южнее и севернее. Вследствие над континентальной Европой зафиксируют повышенное атмосферное давление. Такие данные говорят о том, что в Европе, включая Украину, будет сухо и маловетренно.

25 октября в большинстве областей нашей страны будет без осадков и туманов. Синоптик прогнозирует ночную температуру, как весной — от + 5 до + 11 градусов, а днем — от ​​+14 до + 19 градусов, на Западе — от + 16 до + 22 градусов.

А в Киеве будут туманы, слабый южный ветер, дожди же маловероятны. Температура воздуха днем — от +15 до +17 градусов.

Планируется, что погода не изменится и к концу недели.

Наталья Диденко отмечает, что выходные будут теплыми, поэтому рекомендует использовать это время с пользой.