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Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»
Утверждение особого статуса для ОРДЛО на условиях РФ является главной угрозой для Украины
Об этом в интервью журналистам рассказала немецкий эксперт по международным вопросам и безопасности Сьюзан Стюарт, передает Апостроф.
По ее словам, Владимир Путин сегодня пытается создать ситуацию, когда сможет влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины в целом через оккупированные территории Донбасса.
«Это поможет Москве удержать Украину от вступления в НАТО или ЕС. Украина же задекларировала, что заинтересована в этом. Поэтому я не вижу потенциала для компромисса между тем, что хочет Москва, и украинскими интересами», — утверждает аналитик.
Стюарт утверждает, что на сегодняшний день нет предпосылок думать о том, что Владимир Путин готов идти на компромисс.
«Мне кажется, что российская сторона неподвижно уперлась в свои позиции, а другая сторона готова двигаться или должна двигаться. Это не компромисс. Это просто односторонний ход», — объяснила эксперт свою точку зрения.
Она подчеркнула, что трудно сказать, согласится ли официальный Кремль на роспуск оккупационных «ЛНР» и «ДНР». Стюарт уверена, что Владимиру Путину нужны люди в квазиреспубликах, которые будут представлять интересы Кремля в разговоре с Киевом.
Роспуск оккупационных группировок «Л/ДНР» означает, что этих людей больше не будет, и Москва не достигнет такого уровня, который они могут обеспечить.
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Теги: Донбасс, Путин, ловушка, особый статус, Зеленский
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