После роста цен на лук и картофель, украинцам рассказали о новом подорожании

24.10.2019 07:12

Цена на гречку продолжает расти, к какому подорожанию нужно приготовиться украинцам до конца следующего года. Эксперты объясняют с чем связан рост цен, пишет Обозреватель.

Подорожание гречневой крупы в сентябре на 20% - это еще не предел, считают эксперты. Они прогнозируют рост цен на этот продукт питания до 32-33 гривен за килограмм уже до конца 2019 года.

Одной из причин повышения цен называют то, что выращивать гречку в течение нескольких лет было экономически невыгодно, потому, что она постоянно падала в цене. Как отмечает эксперт исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин гречки в этом году было посеяно на 60% меньше. Вследствие такого "дефицита" цены на гречку могут продолжать увеличиваться в следующем году.

Пендзин считает, что цены на гречку перевалят отметку 30 уже к концу 2019 года и надеется, что существенного скачка цен все-таки удастся избежать.

Кстати, цена гречки зависит от упаковки, чем более она вычурная, тем больше средств на это вложили производители, что соответственно сказывается на цене продукта. Лучше всего покупать гречку на развес или в самой простой упаковке, объяснил специалист.

Источник: https://from-ua.com