- После роста цен на лук и картофель, украинцам рассказали о новом подорожании07:12
- В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит22:19
- Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост21:45
- Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии21:20
- Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком20:47
- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии20:06
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
После роста цен на лук и картофель, украинцам рассказали о новом подорожании
Цена на гречку продолжает расти, к какому подорожанию нужно приготовиться украинцам до конца следующего года. Эксперты объясняют с чем связан рост цен, пишет Обозреватель.
Подорожание гречневой крупы в сентябре на 20% - это еще не предел, считают эксперты. Они прогнозируют рост цен на этот продукт питания до 32-33 гривен за килограмм уже до конца 2019 года.
Одной из причин повышения цен называют то, что выращивать гречку в течение нескольких лет было экономически невыгодно, потому, что она постоянно падала в цене. Как отмечает эксперт исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин гречки в этом году было посеяно на 60% меньше. Вследствие такого "дефицита" цены на гречку могут продолжать увеличиваться в следующем году.
Пендзин считает, что цены на гречку перевалят отметку 30 уже к концу 2019 года и надеется, что существенного скачка цен все-таки удастся избежать.
Кстати, цена гречки зависит от упаковки, чем более она вычурная, тем больше средств на это вложили производители, что соответственно сказывается на цене продукта. Лучше всего покупать гречку на развес или в самой простой упаковке, объяснил специалист.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, гречка, крупа, повышение
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- После роста цен на лук и картофель, украинцам рассказали о новом подорожании07:12
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит22:19
- Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост21:45
- Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии21:20
- Знаки Зодиака после 24 октября встретят свою единственную любовь21:00
- Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком20:47
- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил