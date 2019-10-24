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Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»

24.10.2019 09:30
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Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»

Представитель российского актера Федора Добронравова прокомментировал слухи о закрытии проекта и смене актерского состава. Об этом он сказал в интервью журналу StarHit .

Он отметил, что седьмой сезон «Сватов» выйдет на экраны, а участники проекта и сам Добронравов не собираются покидать проект.

«Будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые шесть сезонов. Так говорит Федор Викторович. Он остается в шоу, на носу выпуск продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит сильных изменений. Все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал», — рассказал представитель Добронравова.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Сваты, сериал
 
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