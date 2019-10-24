Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения

24.10.2019 18:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает replyua.net, об этом журналистам «Українських новин» сообщил источник в Генпрокуратуре. «В понедельник, 21 октября, в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану», - пояснил он. Высокопоставленного чиновника подозревают в нарушении закона в период его работы в Кабмине Николая Азарова.

В том числе, с точки зрения следствия, нынешний глава Офиса главы государства способствовал вынесению судами решений о противоправном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России. Целью таких действий стало привлечение к уголовной ответственности бывшей руководительницы «ЕЭСУ» и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Богдан занимался подготовкой юридических материалов Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.



Теги: Донбасс, президент, Николай Азаров, Богдан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх