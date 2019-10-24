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Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения
В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает replyua.net, об этом журналистам «Українських новин» сообщил источник в Генпрокуратуре. «В понедельник, 21 октября, в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану», - пояснил он. Высокопоставленного чиновника подозревают в нарушении закона в период его работы в Кабмине Николая Азарова.
В том числе, с точки зрения следствия, нынешний глава Офиса главы государства способствовал вынесению судами решений о противоправном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России. Целью таких действий стало привлечение к уголовной ответственности бывшей руководительницы «ЕЭСУ» и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Богдан занимался подготовкой юридических материалов Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.
Теги: Донбасс, президент, Николай Азаров, Богдан
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