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Раскол: у Зеленского признали разногласия, на кону судьба «Слуг народа»
У Владимира Зеленского планируют 28 октября провести заседание фракции «Слуга народа», на котором будут обсуждать последние скандалы с нардепами
Об этом рассказал замглавы парламентской фракции Александр Корниенко, передает УП
По его словам, слуг народа «вызовут на ковер» для обсуждения немало важных вопросов.
Среди вопросов, которые будут обсуждены на заседании: скандал с возможным подкупом нардепов в финансовом комитете, переписка депутата Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на федеральном телеканале Российской Федерации
«В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также есть недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие – что надо работать по-другому», — подчеркнул парламентарий.
По словам Корниенко, на этом заседании будут просить прийти всех депутатов, «потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения». Но это не значит, что нардепов будут выгонять из «Слуги народа». Приедет ли на заседание глава государства Владимир Зеленский, пока неизвестно.
Замглавы фракции «Слуга народа» заметил, что вопрос взяток и детектора лжи во фракции уже обсуждали, но совещание не было масштабным. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, находит время на общение с Арахамией и переживает из-за скандала с возможным подкупом парламентариев.
Корниенко уточнил, что глава государства Владимир Зеленский переживает не за имидж или организационное состояние, а за «то, что мы ставим под сомнение нашу главную идею – очищение элит».
Источник: https://m.politeka.net
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа, Зеленский
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