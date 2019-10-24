Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов

24.10.2019 13:11

Украинских водителей осчастливили, теперь им не придется носить с собой водительские удостоверения. Об этом заявили действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр цифровой трансформации, а также представитель политической силы "Слуга народа" Михаил Федоров.

Известный бизнесмен-программист, вице-премьер-министр и глава Министерства по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сделал важное заявление, что касается водительских прав. Отныне украинские водители смогут представлять свои удостоверения в электронном формате. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украинских водителей осчастливили, теперь им не придется носить с собой водительские удостоверения. Об этом заявили действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр цифровой трансформации, а также представитель политической силы "Слуга народа" Михаил Федоров.

Известный бизнесмен-программист, вице-премьер-министр и глава Министерства по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сделал важное заявление, что касается водительских прав. Отныне украинские водители смогут представлять свои удостоверения в электронном формате. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Важный день. Приняли постановление на заседании Кабмина о проведении эксперимента по внедрению электронных водительских удостоверений и (внимание!!!) техпаспортов (в первой версии — только если вы владелец авто)! Так что ждите мобильное приложение Действие, в который вы сможете загрузить электронные документы. Все в разработке. Движемся по плану", - написал Федоров.Михаил Федоров

Речь идет о постановлении, которое позволит водителям предъявлять права с экрана смартфона, а также технические паспорта. Кроме того Федоров обнародовал статистику штрафов за последние годы.

Скоро можно будет ездить без пластика. Чтобы вы понимали, только этого года штрафов за забытый документ был более чем на 71 млн грн (160 000+ водителей). В прошлом штрафов на 80+ млн. Считаю этот сервис максимально людиноцентричним. Работаем сразу над многими сервисами, но это один из моих любимых", - написал министр.Михаил Федоров

Федоров поблагодарил команде Министерства внутренних дел, команде "Мінцифри", а также членам Кабинета Министров.

Нововведение прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук:

"Водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой! Мы вводим цифровизацию документов, которые будут всегда под рукой — в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобільномий приложение "Действие", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости".Алексей Гончарук

ИСТОЧНИК: https://from-ua.com