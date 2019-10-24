Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару

24.10.2019 12:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару

Сегодня, 24 октября, президент Бразилии Жаир Болонсару сообщил, что украинские власти заинтересованы в приобретении производящихся в этой южноамериканской стране военных самолетов, передает replyua.net. «Украина хочет купить у Бразилии военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства», - сказано в посте Болсонару на его странице в Twitter.

Следует напомнить, что во время визита в Японию гарант Конституции Украины Владимир Зеленский встретился с Болсонару и обсудил ряд экономических вопросов и инициатив, среди которых перезапуск совместного космического проекта с использованием космодрома Алкантара. В частности, глава государства предложил восстановить правительственную комиссию, которая поможет согласовать все позиции в этом направлении.

«У нас будет проходить большая приватизация, мы сейчас представляем множество проектов, которые показывают, что инвестировать в Украину выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией», - подчеркнул украинский лидер.



Теги: Украина, Донбасс, Бразилия, самолеты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх