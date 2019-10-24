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Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа
Как защититься от гриппа.
В этом эпидсезоне – с осени 2019 по весну 2020 года – в Украине снова ожидается волна гриппа. Только атаковать украинцев будут уже новые, мутировавшие штаммы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
«В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников тем, что существенно отличаются по антигенной и генетической структуре, – рассказала профессор, заведующая отделением респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. – То есть, ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам».
По словам эксперта, сейчас случаев заражения пока не отмечается – начало циркуляции вируса ожидается с конца ноября – начала декабря. И продержится риск эпидемии до марта (при этом вероятность единичных случаев заболевания может наблюдаться вплоть до июня).
Разные штаммы – разные группы риска
Профессор отмечает, что Н1N1 наиболее опасен для молодых людей трудоспособного возраста, в группе риска Н3N2 – пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
«Для обеих групп риска осложнения могу вылиться в виде пневмонии с высоким риском летального исхода: в случае Brisbane это быстротекущая вирусная форма воспаления, Kansas чреват вторичной бактериальной формой заболевания», – объяснила Мироненко.
Кроме этого, грипп может оставить «отпечаток» и на слабых местах организма – сердце, почки, бронхи и т.д.
Спастись поможет вакцинация
Как уже говорилось, оба штамма вируса являются новыми (точнее, изрядно мутировавшими старыми), потому антител на них не может быть ни у кого. И чтобы избежать заражения либо максимально облегчить течение заболевания, стоит пройти вакцинацию.
«Пациентам ставятся трехкомпонентные вакцины, которые провоцируют выработку антител сразу к нескольким штаммам вируса», — добавила профессор.
При этом эксперт уточнила, что на 100% прививка не может гарантировать, что вирус к вам не «прилипнет», однако если заражение и произойдет, то последствия его будут намного легче.
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