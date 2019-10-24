В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права

24.10.2019 21:10

Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение. Об этом рассказал заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге.



По его словам, чтобы водитель сгенерировал электронное удостоверение, в базах данных министерства должно быть оцифрованное фото лица.

«Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины», — пояснил он.

Гончаров также сообщил, что скоро заработает мобильное приложение «Дія», с помощью которого водители смогут можно будет сформировать электронный образ удостоверения и техпаспорта на телефон

Он добавил, что патрульной полиции будут специальные девайсы для считывания электронных прав.

Источник: https://donpress.com