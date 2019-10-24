Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права

24.10.2019 21:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права

Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение. Об этом рассказал заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге.

По его словам, чтобы водитель сгенерировал электронное удостоверение, в базах данных министерства должно быть оцифрованное фото лица.

«Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины», — пояснил он.

Гончаров также сообщил, что скоро заработает мобильное приложение «Дія», с помощью которого водители смогут можно будет сформировать электронный образ удостоверения и техпаспорта на телефон
Он добавил, что патрульной полиции будут специальные девайсы для считывания электронных прав.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, права, МВД, автомобилисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх