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В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права
Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение. Об этом рассказал заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге.
По его словам, чтобы водитель сгенерировал электронное удостоверение, в базах данных министерства должно быть оцифрованное фото лица.
«Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины», — пояснил он.
Гончаров также сообщил, что скоро заработает мобильное приложение «Дія», с помощью которого водители смогут можно будет сформировать электронный образ удостоверения и техпаспорта на телефон
Он добавил, что патрульной полиции будут специальные девайсы для считывания электронных прав.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, права, МВД, автомобилисты
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