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В Украине отменяют авиарейсы: что случилось
Сразу несколько украинских аэропортов приостанавливают работу. Как информирует replyua.net, 24 октября, в четверг, из-за тумана аэропорты Киева, Николаева, Одессы и Ивано-Франковска задерживают или отменяют рейсы. Руководитель пресс-центра «Борисполя» Татьяна Ярош прокомментировала ситуацию.
«Аэропорт Борисполь работает пока в штатном режиме, но есть некоторые задержки, связанные со внутренними вылетами. Именно в аэропорты Харькова и Днепра по метеоусловиям этих аэропортов. Там незначительные задержки до двух часов», - подчеркнула Ярош. Кроме того, известно, что несколько рейсов были задержаны даже на 3 часа. В аэропорту «Киев» складывается похожая ситуация. Рейсы будут осуществляться лишь тогда, когда туман рассеется. Отмечается, что в этом киевском аэропорту сегодня задержали рейсы в Запорожье, Львов и Одессу. Из международного аэропорта Николаева некоторые рейсы были перенесены в одесскую воздушную гавань. В частности, лайнер, летевший из Шарм-эль-Шейха приземлился в одесском аэропорту. Всех туристов позднее доставили до места назначения на автобусах.
Погода в Николаеве не позволила самолёту приземлиться. В Ивано-Франковске сегодня с утра наблюдался сильнейший туман, руководство воздушной гавани перенесло на несколько часов рейсы в Киев. Позднее непростые погодные условия также наблюдались в аэропорту Одессы.
Теги: Украина, Донбасс, авиакомпании, отмена, самолеты
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