В Украине создано мощнейшее оружие

24.10.2019 09:48

Для потребностей Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром".

О разработке говорится на ресурсе Украинский милитаристический портал.

На сегодня известно, что "Гром" находится на завершающей стадии разработки, первый этап летных испытаний прошел успешно. И до конца года разработчики планируют испытать систему наведения.

"Тихий гром" ST-35 является средством доразведки и поражения вражеских целей, находящихся на значительном удалении.

Боеприпас запускается при помощи мультикоптера, который также работает, как ретранслятор. Запуск происходит с вертикальной позиции на высоту более километра. С этой высоты и происходит поражающее пикирование цели.

Стоит отметить, что оружие можно упаковать в три рюкзака и транспортировать в нужную точку. Пультом управления является небольшой тактический планшет.

Оружие можно собрать на месте за 15-20 минут, а проектный радиус дествия 30 километров. При этом в воздухе мультикоптер может продержаться 60 минут.

Источник: https://from-ua.com