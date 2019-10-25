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Авторитетный немецкий журнал: Медведчук – единственный украинский политик, способный остановить национал-фашизм в Украине
Один из самых авторитетных немецких журналов Offen-Siv опубликовал материал, в котором указано, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук является единственным украинским политиком, которому удастся остановить национал-фашизм в Украине.
Об этом говорится на официальном сайте издания, передает from-ua.
Как отметил автор статьи, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук – один из немногих представителей Верховной Рады, кто выполнит своё обещание о нормализации отношений между Украиной и Россией.
«Итак, кто из претендентов в Верховную Раду обещает остановить национал-фашизм, обещает нормализацию отношений с Россией? Это партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Одним из лидеров её является Виктор Медведчук. В преддверии президентских выборов в Украине, Виктор Медведчук вместе с выдвигавшимся в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко (набравшим в итоге 11,67% голосов) встречался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, тем самым показав направление своей политики. 10 июля 2019 года партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" подписала договор о сотрудничестве с "Единой Россией"», – говорится в сообщении.
Напомним, в марте 2019 года состоялась встреча председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с руководством правительства РФ и российского «Газпрома», в ходе которой обсуждались вопросы нормализации отношений между Киевом и Москвой и снижения цены на газ для украинцев.
Народный депутат Украины Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что является сторонником восстановления экономических отношений с Россией.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Газпром, Германия, фашизм, националисты, Верховная Рада, Медведчук
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