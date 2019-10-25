- В «ДНР» проводят «повторную перепись»08:39
- Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые 08:20
- Обострение по всей линии фронта: сотрясаются Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Марьинка07:41
- «Люди должны поверить стране и достать из-под подушки деньги», - Гончарук07:17
- Макеевчане о загадочных землетрясениях: Это делают люди, нас подрывают из-под земли07:00
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Курс гривны к доллару на 2020 год: Кабмин улучшил прогноз21:35
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО21:25
- В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права21:10
Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые
В Луганской области пророссийские боевики, совершили очередной обстрел, под который попала сотрудники коммунального предприятия "Лугансквода".
Российско-террористические вооруженные группировки совершили очередной обстрел. В этот раз под ударом оказалась территория в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В тот момент там работали сотрудники коммунального предприятия "Лугансквода". Двое из них пострадали, сообщает Диалог.UA. Обстрел произошел в первой половине дня 24 октября, примерно в 10:30. Оккупанты применили автоматический станковый гранатомет АГС-17. Наибольшее количество снарядов упало вблизи станции "Зеленый гай". В пресс-центре штаба ООС сообщают, что от обстрела пострадало двое коммунальщиков. Однако, исходя из того, что это произошло на неподконтрольной территории, их дальнейшая судьба неизвестна. При этом в штабе ООС отмечают, что украинская сторона предоставила гарантии соблюдения режима тишины до 17:00. Ближайшие к месту обстрела позиции ВСУ находятся в 2,5 километрах. "Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, в ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30). Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ранение, коммунальщики, ЛНР, боевики
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
- История с "переворотом" в "ЛНР" - показательная
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Террористы подстрелили 9-летнюю школьницу
- В «ДНР» проводят «повторную перепись»08:39
- Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые 08:20
- Обострение по всей линии фронта: сотрясаются Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Марьинка07:41
- Макеевчане о загадочных землетрясениях: Это делают люди, нас подрывают из-под земли07:00
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО21:25
- Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка20:25
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника20:01
- Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»19:40
- В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО17:45
- В Луганске встретили 88-ой гумконвой из России17:30
- В «ДНР» проводят «повторную перепись»08:39
- Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые 08:20
- Гороскоп успеха на ноябрь: кого ожидает триумф08:03
- Обострение по всей линии фронта: сотрясаются Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Марьинка07:41
- «Люди должны поверить стране и достать из-под подушки деньги», - Гончарук07:17
- Макеевчане о загадочных землетрясениях: Это делают люди, нас подрывают из-под земли07:00
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Астрологи "вычислили" самую неприступную женщину Зодиака21:48
- Курс гривны к доллару на 2020 год: Кабмин улучшил прогноз21:35
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"