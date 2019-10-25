Гривна серьезно пострадала перед выходными: свежий курс валют

25.10.2019 10:22

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 25 октября, пишет Гордон.

Курс гривны к доллару США ослаб на 22 копейки – с 24,89 грн/$ до 25,11 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 26 копеек: с 27,69 грн/€ до 27,95 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю тоже понизился – с 3,90 грн/10 руб. до 3,93 грн/10 руб.