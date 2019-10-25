«Это только полиграф»: Эксперт рассказал, что объединяет «слуг народа»

25.10.2019 11:40

Детектор лжи объединил депутатов партии «Слуга народа». Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Виктор Небоженко. Он отметил, что депутаты президентской партии ничем не связаны между собой, и их объединяет только любовь к главе государства.



«Они быстро стали проявлять склонность к мелкой коррупции и аморальности, и желание выйти из-под тотального контроля своего начальства. Депутаты большинства мечтают разбогатеть раньше, чем окажут посильную пользу Украине. Поэтому, пока не поздно, Верховной Раде Украины надо принять радикальный закон о роли детектора лжи в укреплении морали и политических убеждений депутатов парламентского большинства», - пишет Небоженко. По его словам, если принять этот закон, парламентарии будут всегда иметь при себе личный детектор лжи. После каждого голосования они должны по первому требованию показать результаты работы полиграфа офису президента или руководству Верховной Рады.



Более того, согласно новому радикальному закону, ни в коем случае нельзя терять, ломать или забывать дома детектор лжи. В этом случае будет строгое наказание, и такие действия будут рассматривать как попытки предательства властей или саботажем. Напомним, что ранее «слуги народа» начали проходить проверку на полиграфе. Первым депутатом, которого проверяли на детекторе лжи, был Александр Дубинский.