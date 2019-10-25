Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"

25.10.2019 22:35

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова всячески участвовать в скорейшем решении ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом чиновник рассказал на брифинге с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, сообщает Диалог.UA.

Лавров заявил, что надеется на мирное решение ситуации на востоке Украины с помощью Минских соглашений. Также глава МИД выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский урегулирует положение на оккупированных территориях с помощью договоренностей, подписанных ранее. В свою очередь, чиновник предложил помощь со стороны РФ. "Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Лавров. Отметим, что недавние договоренности в Минске, в частности, по "формуле Штайнмайера", были крайне негативно восприняты среди сепаратистов из "Л/ДНР", которые считают, что тем самым РФ "предает" их. В частности, главарь "ДНР" Денис Пушилин в панике призвал Украину "демонтировать свою больную государственность" ради выполнения Минских соглашений. В похожем ключе отреагировал и некогда "президент" "ДНР" Игорь Стрелков, который заявил, что сейчас все идет к капитуляции пророссийских боевиков на Донбассе.