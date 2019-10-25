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«Люди должны поверить стране и достать из-под подушки деньги», - Гончарук
После заседания Кабинета министров Украины во время брифинга глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что согласно макроэкономическому прогнозу на 2020-2022 годы, который вмещает оптимистический и консервативный сценарий, Кабмин Украины предусматривает рост внутренних и внешних инвестиций.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в своем сообщении во время брифинга главный министр Украины заявил: «Естественно, мы предусматриваем рост инвестиций по обоим сценариям. Это инвестиции внутренние, то есть люди должны поверить государству и начать доставать средства из-под подушки, простите мне такую метафору. Второе – это банки, конечно. Нам нужно сделать все возможное, чтобы банки начали кредитовать. В первую очередь нужно работать над тем, чтобы ставки по кредиту стали меньше значительно, чтобы бизнес мог себе это позволить».
Согласно словам Алексея Гончарука, для того, чтобы в нашу страну пришел иностранный инвестор, то Украина, как государство, обязательно должно привлекательно выглядеть. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что глава Кабмина Гончарук с визитом побывал на таможне в Черниговской области, после чего дал руководителю ГФС в регионе «одну неделю времени».
Теги: Донбасс, деньги, страна
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