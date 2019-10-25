Львов может стать городом-хозяином зимней Олимпиады 2030 года

25.10.2019 13:00

Львов будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и юношеских зимних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время встречи с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой 24 октября, сообщает пресс-служба городского совета, передает Гордон.

"Я только что встречался с молодыми львовянами. Они попросили завоевать право для Львова быть городом – хозяином зимней Олимпиады 2030 года. За два года до этого – в 2028 году – мы готовы принять молодежные зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила. Сегодня нужно всему миру доказать, что мы имеем право и мы этого заслуживаем", – заявил он.

Садовый отметил, что в 2014 году Украина планировала подать такую заявку, но от идеи отказались из-за войны на востоке страны.

Работу по формированию заявки намерены начать в 2020 году, сообщил он.

"У нас есть достаточно времени, чтобы все спланировать и построить нужную инфраструктуру. Давайте работать и двигаться в этом направлении", – сказал Бубка, отметив, что задание является "достаточно сложным".

Летние Олимпийские игры 2020 стартуют в Японии 24 июля, проведение следующих летних Олимпиад – в 2024 и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.

16 июля 2019 года во время посещения Олимпийского спортивного центра в Конча-Заспе президент Украины Владимир Зеленский поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского спортивного комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.