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НБУ ввел в оборот купюру в тысячу гривен

25.10.2019 11:30
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НБУ ввел в оборот купюру в тысячу гривен

Сегодня в Украине в наличном обращении появится банкнота нового номинала в тысячу гривен, сообщает Корреспондент.net.
Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.
На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.
На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.
По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривень заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой. По дизайну она похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20, 100 и 500 гривень.



Теги: НБУ, гривня, банкнота
 
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