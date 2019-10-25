НБУ ввел в оборот купюру в тысячу гривен

25.10.2019 11:30

Сегодня в Украине в наличном обращении появится банкнота нового номинала в тысячу гривен, сообщает Корреспондент.net.

Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривень заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой. По дизайну она похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20, 100 и 500 гривень.