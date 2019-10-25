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«Помогут вам согреться»: Доктор рассказала о лучших блюдах зимы
В холодное время года организму нужны минералы, витамины и другие питательные вещества, поэтому зимой не рекомендуется придерживаться диеты. Как информируетreplyua.net ссылкой на ГолосUA, об этом рассказала доктор Виктория Савицкая. Она подчеркнула, что в холодное время года перед выходом на улицу нужно очень плотно обедать или завтракать. Она уверена, что бутерброд и кофе - это не лучшая еда для холодного времени года.
Вы должны выбирать очень тёплые и сытные блюда, при этом они не должны быть жареными и жирными. Кроме того, в холодную погоду нельзя выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки только создают иллюзию того, что вы согрелись, но на самом деле они приводят к еще более быстрому замерзанию. «В большом количестве в рационе должны присутствовать сезонные фрукты и овощи. Чтобы поддержать и улучшить терморегуляцию организма в холодное время года и заставить кровь быстрее циркулировать, рекомендуется добавлять в повседневные блюда побольше специй и пряностей», - рассказала доктор.
Ранее Виктория Савицкая рассказала об уникальном напитке, который помогает сжигать жир. По ее словам, лучшим напитком для пподдержания стройной фигуры является теплый зеленый чай. Он повышает иммунитет, бодрит и запускает важные обменные процессы в организме. Кроме того, зеленый чай притупляет чувство голода.
Теги: доктор, зима, блюдо
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