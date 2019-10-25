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Права переселенцев в Украине хотят расширить

25.10.2019 19:01
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Права переселенцев в Украине хотят расширить

Права переселенцев должны быть расширены.

Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время общения с вынужденными переселенцами в Херсоне, передает donpress.

По ее словам, сейчас разрабатывается законопроект об интеграции ВПЛ в местные общины. Переселенцам будет проще:

Осуществлять финансовые расчеты — они будут полноценными жителями своих общин.
Участвовать в местных выборах.
Участвовать в выборах президента Украины, в выборах в общегосударственном многомандатном округе.

Над законопроектом работают эксперты, представители Офиса Президента и Кабмина, включая министерство развития общин и территорий Украины.

«Моя миссия — сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в общинах, где проживаете «, — отметила Оксана Коляда.

Законопроект будет обнародован для публичного обсуждения.



Теги: Украина, Донбасс, законопроект, права, интеграция, Кабмин, переселенцы, общины, ВПЛ
 
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