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С сегодняшнего дня НБУ ввел в оборот банкноту в тысячу гривен
25.10.2019 12:22
Сегодня, 25 октября 2019 года, НБУ ввел в обращение банкноту в 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По словам главы НБУ Якова Смолия, на банкноте присутствуют дополнительные элементы защиты, поскольку самый высокий номинал требует наибольшей степени защиты.
По его словам, НБУ планирует мероприятия по разъяснению особенностей этой купюры.
Также, как заявил Смолий, обсуждаться будет «как сам дизайн, что изображено, так и защитные элементы, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальное платежное средство».
По дизайну эта банкнота наследует банкноте нового модернизированного поколения гривны — обновленных 20, 100 и 500 гривен.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, НБУ, банкнота
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