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Утепляйтесь и забудьте о бабьем лете: Синоптики предупредили о резком похолодании

25.10.2019 12:40
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Утепляйтесь и забудьте о бабьем лете: Синоптики предупредили о резком похолодании

28 октября, в понедельник, во всех регионах Украины прогнозируется резкое похолодание. В большинстве областей дневная температура снизится на рекордные 10 градусов, ближе к середине следующей неделе начнутся дожди. Как сообщает replyua.net, об этом предупредили в Гидрометцентре. 

Синоптики советуют заранее приготовить самые тёплые вещи, ну а пока, в ближайшие три дня, можно насладиться уходящим бабьим летом. До конца недели в Украине сохранятся благоприятные погодные условия. Впрочем, не обойдется без неприятных сюрпризов. В ближайшие 3 дня во всех регионах синоптики прогнозируют очень густые туманы. 25 октября, в пятницу, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 тепла, на востоке и севере Украины будет не выше 17 градусов. 26 октября, в субботу, синоптики прогнозируют незначительное похолодание на западе страны, где ожидается около 16 градусов тепла в отдельных регионах. 

27 октября, в воскресенье, синоптики пообещали самый последний тёплый день с очень ровными погодными условиями во всей стране. Температура воздуха составит от 15 до 21 градуса. В большинстве областей сохранится малооблачная и сухая погода. На крайнем севере страны ночью уже начнутся заморозки.



Теги: Донбасс, похолодание, бабье лето
 
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