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В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО
Утром 25 октября возле супермаркета «Восторг» на Клочковской прогремели выстрелы.
Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав фото с места инцидента, передает from-ua.
В результате перестрелки погиб 30-летний мужчина. Его смерть подтвердил журналистам и директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Он скончался в результате огнестрельного ранения в грудь в машине скорой помощи.
Пользователи также пишут о том, что вторым пострадавшим мог стать широко известный в узких кругах 41-летний Георгий Исаков, он же «Жора». Боксер входил в группировку Евгения Жилина «Оплот», а незадолго до гибели Жилина исполнял обязанности его заместителя.
На Исакова уже совершали покушение В 2016 году он на улице Гаршина получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил. Через некоторое время двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области.
Весной этого года было совершено покушение на еще одного человека из окружения Исакова. 30-летнего мужчину расстреляли 21 марта около 20:50 на Московском проспекте, 224. Двое неизвестных дождались на стоянке возле дома жертву и выпустили в него несколько пуль.
Вскоре в сети появилось и видео перестрелки:
Как сообщили в полиции, автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства. В действие введен план «Сирена».
Теги: Донбасс, Харьков, скорая помощь, полиция, супермаркет, покушение, выстрелы, преступники
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