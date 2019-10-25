В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО

25.10.2019 17:18

Утром 25 октября возле супермаркета «Восторг» на Клочковской прогремели выстрелы.

Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав фото с места инцидента, передает from-ua.

В результате перестрелки погиб 30-летний мужчина. Его смерть подтвердил журналистам и директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Он скончался в результате огнестрельного ранения в грудь в машине скорой помощи.

Пользователи также пишут о том, что вторым пострадавшим мог стать широко известный в узких кругах 41-летний Георгий Исаков, он же «Жора». Боксер входил в группировку Евгения Жилина «Оплот», а незадолго до гибели Жилина исполнял обязанности его заместителя.

На Исакова уже совершали покушение В 2016 году он на улице Гаршина получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил. Через некоторое время двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области.

Весной этого года было совершено покушение на еще одного человека из окружения Исакова. 30-летнего мужчину расстреляли 21 марта около 20:50 на Московском проспекте, 224. Двое неизвестных дождались на стоянке возле дома жертву и выпустили в него несколько пуль.

Вскоре в сети появилось и видео перестрелки:

Как сообщили в полиции, автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства. В действие введен план «Сирена».