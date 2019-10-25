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В Украине резко сократилось промпроизводство
В сентябре 2019 года промышленное производство сократилось на 1,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,3% (скорректированных) по сравнению с сентябрем 2018 года в то время, как цены на товары и услуги выросли осенью.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в сентябре 2019 года промпроизводство выросло на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 0,1% (скорректированных) по сравнению с августом 2019 года.
В январе-сентябре 2019 года промпроизводство осталось на уровне января-сентября 2018 года.
Как сообщало агентство, в августе 2019 года промышленное производство сократилось на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,6% (скорректированных) по сравнению с августом 2018 года.
В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
Тем временем средняя зарплата по Украине обвалилась.
Теги: Украина, производство
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