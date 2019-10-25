Временный пункт перехода «Станица Луганская» изменит режим работы

25.10.2019 10:00

Режим работы пункта перехода через линию разграничения в районе Станицы Луганской будет изменен с 27 октября. Об этом предупредили в так называемом «МГБ ЛНР».

Сообщается, что с 27 октября так называемая «служба пограничной охраны МГБ ЛНР» будет осуществлять пропуск граждан на временном пункте перехода (ВПП) через линию соприкосновения «Станица Луганская» с 08.00 до 19.00 по местному времени.

График работы был изменен в связи с переходом Украины на зимнее время. Ранее, с 1 сентября, пропуск граждан на КПП «Станица Луганская» осуществлялся с 07.00 до 18.00.