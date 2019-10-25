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Жебривский рассказал, как завершить войну на Донбассе
Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил собственный «мирный план». В нем предусмотрена четкая последовательность конкретных шагов — в отличие от мало кому понятной «формулы Штайнмайера».
Свое видение пути к миру на Донбассе Жебровский изложил на своей странице в Facebook, сообщает Обозреватель
«Сегодня стало модным, говоря об установлении мира на Востоке, вспоминать» формулу Штайнмайера «, которой никто до конца не понимает. Почему? Потому что нет альтернативы. Украинская власть не озвучивает собственной четкой формулы, как и собственного видения политической ситуации. Может, потому, что они отсутствуют? Господин Зеленский, имея немалый актерский опыт, привык действовать по написанному сценарию, а не составлять свой. Но на политической сцене «выехать» за счет чужого мнения не получится. а для формирования собственного необходим политический или военный опыт», — отметил Жебривский.
Свой «мирный план» политик назвал «формулой Жебривского» и заверил: на формирование его видения пути к завершению войны повлиял как опыт управления Донецкой областью, так и пребывание в зоне АТО в качестве ее участника.
По словам Жебривского, путь к миру следует начать с достижения стабильного экономического роста.
«Определение точек экономического роста и построение сильной экономики Украины. Это является нашим первым «домашним заданием». И речь идет о росте показателей не на 3,7% в год, как отмечает действующий министр экономики, а на 7-12%. Следующий шаг — формирование модернизированной украинской армии – наиболее боеспособной в Европе. Этот пункт вместе с предыдущим станут залогом прочной поддержки Запада», — убежден политик.
После достижения этих целей, по мнению Жебривского, оккупированные территории должна освободить армия. А вот о любых выборах в ОРДЛО на несколько лет придется забыть.
«Проводим короткую военную операцию с выходом на границы. Далее — пять лет дерашизации с эффективными инфильтрационными мерами. И только потом — выборы, к которым украинское население будет действительно готово. Мир в Украине – это судьбы миллионов людей, и к этому вопросу власти нужно отнестись серьезно и ответственно», — резюмировал политик.
Источник : http://lugradar.net
Теги: Донбасс, война, Жебривский
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