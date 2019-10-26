Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей

26.10.2019 20:41

Езда без страховки в Украине запрещена и наказывается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения.

Обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины Об ОСАГО (№ 1961-VI от 01.07.2004 года) с 1 января 2005 года.

Страховка – в списке документов, которые водитель всегда должен возить с собой (вместе с правами, документации о регистрации ТС, разрешением на применение проблесковых маячков, а также маршрутом и графиком перемещения), пишут Факты.

Отсутствие страховки считается серьезным нарушением и влечет административную ответственность.

Если водитель нарушил ПДД или стал участником аварии, без автостраховки ему придется оплатить штраф на сумму, которая составляет от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно ст. 126 КоАП, штраф за езду без страховки составит от 425 до 850 грн.

Сумму штрафа за езду без страховки определит патрульный, исходя из тяжести нарушения.

Например, если водитель забыл страховой полис дома, потерял или оставил в другом месте, то возможно устное предупреждение или штраф по минимальному тарифу.

Тогда водителю нужно будет заплатить:

450 грн. – если водитель приобрел полис, но не смог предъявить;

850 грн. – если полис просрочен;

850 грн. – если водитель без автостраховки стал виновником ДТП.

Отметим, что если водитель-нарушитель не имеет страховки, то ему нужно будет уплатить штраф за нарушение ПДД и штраф за отсутствие полиса.

Не обязаны оформлять страховой полис участники боевых действий, инвалиды войны и инвалиды 1 группы, а также водители, которые находятся за рулем ТС, принадлежащего инвалиду 1 группы.

Если водитель из этого перечня попадет в ДТП или станет виновником аварии, то компенсацию пострадавшая сторона получит за счет фондов Моторного (транспортного) бюро Украины.



