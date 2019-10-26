- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Россия способна устроить обострение на Донбассе: эксперт предупредил о сроках19:20
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу19:03
- В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета18:40
- "Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами18:20
- Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук18:03
Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей
Езда без страховки в Украине запрещена и наказывается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения.
Обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины Об ОСАГО (№ 1961-VI от 01.07.2004 года) с 1 января 2005 года.
Страховка – в списке документов, которые водитель всегда должен возить с собой (вместе с правами, документации о регистрации ТС, разрешением на применение проблесковых маячков, а также маршрутом и графиком перемещения), пишут Факты.
Отсутствие страховки считается серьезным нарушением и влечет административную ответственность.
Если водитель нарушил ПДД или стал участником аварии, без автостраховки ему придется оплатить штраф на сумму, которая составляет от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Согласно ст. 126 КоАП, штраф за езду без страховки составит от 425 до 850 грн.
Сумму штрафа за езду без страховки определит патрульный, исходя из тяжести нарушения.
Например, если водитель забыл страховой полис дома, потерял или оставил в другом месте, то возможно устное предупреждение или штраф по минимальному тарифу.
Тогда водителю нужно будет заплатить:
- 450 грн. – если водитель приобрел полис, но не смог предъявить;
- 850 грн. – если полис просрочен;
- 850 грн. – если водитель без автостраховки стал виновником ДТП.
Отметим, что если водитель-нарушитель не имеет страховки, то ему нужно будет уплатить штраф за нарушение ПДД и штраф за отсутствие полиса.
Не обязаны оформлять страховой полис участники боевых действий, инвалиды войны и инвалиды 1 группы, а также водители, которые находятся за рулем ТС, принадлежащего инвалиду 1 группы.
Если водитель из этого перечня попадет в ДТП или станет виновником аварии, то компенсацию пострадавшая сторона получит за счет фондов Моторного (транспортного) бюро Украины.
Теги: Украина, страхование, авто, водитель, штраф
- С 11 октября в Украине появятся новые бланки "автогражданки"
- В Украине вступил в силу закон об упрощенном оформлении ДТП
- В Украине повышают стоимость "автогражданки"
- Оформление страхового случая сотрудниками ГАИ. Что и как
- Упрощение процедуры оформления мелких ДТП не повлияет на стоимость страховых полисов
- Страховщики будут повышать стоимость автогражданки для "плохих" водителей
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Россия способна устроить обострение на Донбассе: эксперт предупредил о сроках19:20
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу19:03
- В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета18:40
- "Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами18:20
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения