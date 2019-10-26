Бесплатная сотка: как законно получить участок земли даром

26.10.2019 10:01

Украинцы ринулись за положенными по Конституции соткам.

В преддверии открытия рынка земли все больше украинцев задумываются о том, как реализовать свое законное право на получение бесплатного участка. Более того, в правительстве уже вынашивают идею прикрыть эту "лавочку", поэтому времени на раздумья осталось мало. "Вести" разбирались, во сколько по факту обойдется бесплатный участок и в каких областях земля ценится больше всего.

Пошли за сотками

В Украине идет активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельхозназначения и открытию рынка земли. Соответствующий закон ВР рассмотрит уже в начале ноября. И учитывая настроения нынешней Рады, с высокой долей вероятности он будет принят.

Тем временем, как рассказывают "Вестям" адвокаты, украинцы все чаще сейчас массово штурмуют органы Госгеокадастра и местных советов с ходатайствами о выделении им бесплатной земли. Люди надеются, что после запуска рынка земли сельхозназначения возрастет цена и на другие земли, которые можно будет впоследствии выгодно продать. Кроме того, панику вызвали недавние сообщения правительства и экспертного сообщества о том, что неплохо было бы вообще прекратить раздавать земли бесплатно.

Напомним, в Украине каждый совершеннолетний гражданин имеет право бесплатно получить в собственность несколько земельных участков на различные цели. Такое право закреплено в Земельном кодексе Украины и предусматривает возможность получить землю для: ведения фермерского и сельского хозяйства (по 2,0 га), садоводства (0,12 га), постройки гаража (0,01 га), возведения дома (от 0,10 до 0,25 га), постройки дачного домика (0,10 га).

Естественно, под словом "бесплатно" имеется в виду, что не придется оплачивать непосредственно цену земельного участка. Однако надо будет понести официальные расходы на оформление необходимой документации — в среднем 5–10 тыс. грн. А еще запастись терпением и временем, поскольку вся процедура может занять от полугода до нескольких лет.

Что нужно делать

Как рассказал "Вестям" глава адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец, формально земельный участок можно получить в любой точке Украины, независимо от места регистрации. Но на деле успех данного мероприятия не в последнюю очередь будет зависеть от выбора места расположения земельного участка.

"Для этого нужно написать заявление в органы исполнительной власти. Можно не по месту регистрации. И вам должны выделить участок", — сказал "Вестям" Кравец.

Отметим, что к заявлению стоит сразу приложить копию документа, удостоверяющего личность, и выкопировку из кадастровой карты, на которой следует отметить желаемое место расположения земельного участка и его размер. Ее можно либо заказать в районном или городском управлении земельных ресурсов, либо распечатать самостоятельно с сайта Госгеокадастра. Заявление и прилагаемые материалы должны рассматриваться в органах местного самоуправления не более месяца. Если местная власть позволит выделить землю, необходимо будет выполнить еще ряд процедур: начиная от разработки проекта и заканчивая регистрацией права собственности.

Гектаров не хватает

Но на практике, как говорят эксперты, получить бесплатную землю не так просто, как кажется на первый взгляд. "В большинстве случаев чиновники отказывают украинцам еще на стадии рассмотрения заявления. Мотивируют они это тем, что нет свободной земли", — говорит Кравец.

При этом, по данным Госгеокадастра, свободной земли в Украине действительно осталось не так много. В государственной собственности числится порядка 10,5 млн га. То есть теоретически их можно разделить почти на 5,3 млн граждан. "В крупных городах — Киеве, Одессе, Харькове и прочих — земли уже нет давно. Да и в пригороде найти свободные участки практически невозможно", — отмечает президент ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Кошиль.

К тому же, по его словам, выделение земли в стране крайне коррумпировано. "Особенно это касается пригородов больших городов и курортных зон. Шанс получить бесплатно свои два гектара — мизерный, в 99% случаев людям попросту отказывают или требуют деньги", — говорит Кошиль.

Взятки за "бесплатное" выделение участка могут составлять от 10% до 70% его потенциальной рыночной стоимости. Скажем, в Закарпатской области нужно будет заплатить примерно $400 за гектар (то есть за два гектара — всего $800). А за землю, расположенную в 20–50 км от Киева или Одессы, могут потребовать "благодарность" от $2 тыс. и выше, в зависимости от близости к городу и наличия коммуникаций.

Сколько можно будет выручить

Впрочем, по словам адвоката Тараса Никифорчука, если унять аппетиты и написать заявление на получение земли на расстоянии более 200 км от районного центра, то шансы на успех увеличиваются в разы. "Я советовал бы искать землю в 150–200 км, а то и 300 км от областного центра. Там земля для вас, скорее всего, найдется", — говорит Никифорчук.

Но даже на такой земле можно будет заработать, сдавая ее в аренду или продав. Тем более что, по прогнозам Кабмина, после запуска рынка земли ее стоимость увеличится.

Как ранее рассказал в интервью "Вестям" советник премьер-министра Алексей Мушак, самые дорогие земли будут в Полтавской и Черкасской областях. "Нормальная начальная стоимость одного гектара в Полтаве будет 60–70 тыс. грн, а в Херсоне — порядка 25 тыс. грн. Все зависит от плодородности земли и конкуренции в регионе. Но в среднем гектар земли в Украине будет стоить примерно 50 тыс. грн", — сказал "Вестям" Мушак.

К слову, по данным Минрегиона, наиболее "урожайные" земли располагаются в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Киевской областях. А наименее продуктивными угодьями оказались земли в Закарпатской и Николаевской областях.

Тем временем, желающим получить бесплатную землю стоит поторопиться. В экспертной среде и даже Кабмине все чаще звучит идея, что бесплатную раздачу земли пора прикрывать.

"Я считаю правильным ограничить количество граждан, которые могут получить бесплатно землю от государства, участниками АТО/ООС, военными, которые воевали на Донбассе. Это было бы справедливо. Остальные граждане могут получить выгоду от рынка земли в виде поступлений в бюджет и, например, от реализации целевых проектов", — говорит Мушак. Впрочем, пока рынок не открыли, шансы получить свои бесплатные два гектара все же остаются.

Источник : https://from-ua.