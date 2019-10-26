- Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали17:04
- Речь идет о миллиардах: у кого отберут пенсии и субсидии16:27
- ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала16:10
- Завтра Украина вместе с большинством стран мира перейдет на «зимнее время»15:51
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- В Донецке бюджетников принудительно сгоняли на митинг15:04
- У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе14:41
- Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии14:17
- Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели14:00
- «Путин аплодирует!»: МИД Украины разгромили за поддакивание кремлевским властям13:40
Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали
Чиновник категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второг.
Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, стремящихся помочь родине своих предков. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба (подчеркивая, что высказывает личное мнение, а не всего правительства), аргументируя необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства следующими причинами, передает ZN.UA.
"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", – полагает вице-премьер.
Во-вторых, либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной.
"Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли", –отмечает вице-премьер.
Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.
По большому счету, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.
В то же время, чиновник категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго: "Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору".
Теги: Украина, Донбасс, диаспора
- В Україні призначені дострокові вибори міських, селищних та сільських голів.
- Шантажируя Украину фейковыми выборами на Донбассе, террористы сами себя переиграли
- Кто заслужил отмечать Первомай
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Все отступят назад: Зеленский сообщил, что хочет отвести всех военных от линии фронта на Донбассе
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали17:04
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- Речь идет о миллиардах: у кого отберут пенсии и субсидии16:27
- ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала16:10
- Завтра Украина вместе с большинством стран мира перейдет на «зимнее время»15:51
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- В Донецке бюджетников принудительно сгоняли на митинг15:04
- У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе14:41
- Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии14:17
- Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели14:00
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения