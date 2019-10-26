Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре

26.10.2019 20:00

Люди, родившиеся под покровительством 15 лунного созвездия Свати, с 22 октября по 4 ноября, в начале жизни бывают очень чувствительными, однако со временем превращаются в мощный и острый как бритва меч, поэтому вторая половина жизни у них сильнее, чем первая отметила астролог высшей категорииОксана Костюк.

"Другим символом Свати считается Коралл - камень интуиции, который имеет твердую внешнюю оболочку. Он обитает в морской среде, на которую влияет сам, и которая влияет на него. Люди Свати обладают силой влиять на тех, кто находится рядом, и в свою очередь они также используют влияние общества, чтобы совершенствовать себя", - рассказала она Главреду.

По ее словам, людям Свати свойственно стремление к успеху, богатству, они способны идти на риск. Также они являются людьми идей, которые способны превратить свои стремления в успешные коммерческие проекты. Кроме того, многие миллионеры рождены в Свати, подчеркнула она.

"Комбинация Раху и Венеры также обеспечивает успех в предпринимательской деятельности. Сильное стремление к комфорту и роскоши – знак того, что Раху проявляет свою энергию на земном плане. Нативы Свати часто ценят более изящные вещи в жизни и поддерживают определенную степень изысканности в одежде, манерах и вкусах. В высшем своем проявлении Раху и Венера олицетворяют дипломатичность, сострадание, гармонию и жажду познания. Есть опасность - могут стать рабами своих желаний, страдать от жадности и достигать цели обманными путями", - утверждает эксперт.

Характерные черты людей Свати:

- Свати дает неугомонность, дух приключений, желание перемен, чтоб не было застоя. Если человек что-то получил, он стремится это раздать, передать другим, обучить чему-то. Успех приходит после борьбы и незначительных начинаний.

- Ключевое значение Свати – трансформация – перемена от одного состоянию к другому. В их жизни постоянно присутствуют довольно резкие перемены.

- Люди Свати либо очень часто меняют место жительства, либо в огромном количестве путешествуют. Они не принадлежат одному какому-то определенному месту.

- Люди Свати религиозны, интересуются психологией, медициной, политикой.

- Они могут быть полными материалистами, всю жизнь могут посвятить накоплению материального богатства и денег – деньги их второе имя.

Негативное влияние Свати:

- Излишняя сосредоточенность на себе, синдром "пупа земли".

- Не склонны фиксироваться где-то навсегда, подобно ветру они могут менять точку зрения. Люди Свати как бы рассеивают свои передвижения, свои действия, свои мысли.

- Меч отрезает и подобным образом происходит разделение людей. Отсюда нестойкие личные и партнерские отношения, возможны расставания и развод.

- Могут быть проблемы с наследством.- Свати проходят один важный урок - однажды они будут проверены, насколько они тверды в принципах справедливости и они могут здесь потерпеть неудачу. Эта неудача заставит их потерять своих друзей или кого-то особенного в их жизни.

- Человек может очень сильно заблуждаться по какому-то вопросу до конца своей жизни. Он не сможет изменить себя, даже если человек наступит на одни и те же грабли 20 раз.

- Экземы, проблемы с кожей, мочеполовой системой, почками, мочевым пузырем, проблемы с дыханием, со спиной, спондилиты.

Ведический астролог также добавила, что люди Свати активизируется в 3, 30, 37, 39, 41, 45, 46, 50, 55, 68, 77, 79 лет.