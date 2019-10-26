- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Россия способна устроить обострение на Донбассе: эксперт предупредил о сроках19:20
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу19:03
- В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета18:40
- "Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами18:20
- Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук18:03
- "Цену мира на Донбассе назначит Зеленский", - Казарин дал тревожный прогноз 17:40
- В Киеве требуют легализации марихуаны17:18
- Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали17:04
Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
Люди, родившиеся под покровительством 15 лунного созвездия Свати, с 22 октября по 4 ноября, в начале жизни бывают очень чувствительными, однако со временем превращаются в мощный и острый как бритва меч, поэтому вторая половина жизни у них сильнее, чем первая отметила астролог высшей категорииОксана Костюк.
"Другим символом Свати считается Коралл - камень интуиции, который имеет твердую внешнюю оболочку. Он обитает в морской среде, на которую влияет сам, и которая влияет на него. Люди Свати обладают силой влиять на тех, кто находится рядом, и в свою очередь они также используют влияние общества, чтобы совершенствовать себя", - рассказала она Главреду.
По ее словам, людям Свати свойственно стремление к успеху, богатству, они способны идти на риск. Также они являются людьми идей, которые способны превратить свои стремления в успешные коммерческие проекты. Кроме того, многие миллионеры рождены в Свати, подчеркнула она.
"Комбинация Раху и Венеры также обеспечивает успех в предпринимательской деятельности. Сильное стремление к комфорту и роскоши – знак того, что Раху проявляет свою энергию на земном плане. Нативы Свати часто ценят более изящные вещи в жизни и поддерживают определенную степень изысканности в одежде, манерах и вкусах. В высшем своем проявлении Раху и Венера олицетворяют дипломатичность, сострадание, гармонию и жажду познания. Есть опасность - могут стать рабами своих желаний, страдать от жадности и достигать цели обманными путями", - утверждает эксперт.
Характерные черты людей Свати:
- Свати дает неугомонность, дух приключений, желание перемен, чтоб не было застоя. Если человек что-то получил, он стремится это раздать, передать другим, обучить чему-то. Успех приходит после борьбы и незначительных начинаний.
- Ключевое значение Свати – трансформация – перемена от одного состоянию к другому. В их жизни постоянно присутствуют довольно резкие перемены.
- Люди Свати либо очень часто меняют место жительства, либо в огромном количестве путешествуют. Они не принадлежат одному какому-то определенному месту.
- Люди Свати религиозны, интересуются психологией, медициной, политикой.
- Они могут быть полными материалистами, всю жизнь могут посвятить накоплению материального богатства и денег – деньги их второе имя.
Негативное влияние Свати:
- Излишняя сосредоточенность на себе, синдром "пупа земли".
- Не склонны фиксироваться где-то навсегда, подобно ветру они могут менять точку зрения. Люди Свати как бы рассеивают свои передвижения, свои действия, свои мысли.
- Меч отрезает и подобным образом происходит разделение людей. Отсюда нестойкие личные и партнерские отношения, возможны расставания и развод.
- Могут быть проблемы с наследством.- Свати проходят один важный урок - однажды они будут проверены, насколько они тверды в принципах справедливости и они могут здесь потерпеть неудачу. Эта неудача заставит их потерять своих друзей или кого-то особенного в их жизни.
- Человек может очень сильно заблуждаться по какому-то вопросу до конца своей жизни. Он не сможет изменить себя, даже если человек наступит на одни и те же грабли 20 раз.
- Экземы, проблемы с кожей, мочеполовой системой, почками, мочевым пузырем, проблемы с дыханием, со спиной, спондилиты.
Ведический астролог также добавила, что люди Свати активизируется в 3, 30, 37, 39, 41, 45, 46, 50, 55, 68, 77, 79 лет.
Теги: Донбасс, доход, ноябрь, астролог
- Заместители председателя облсовета рассказали о своих доходах
- Мэр Донецка за год заработал больше полумиллиона
- Мэр Краматорска призвал "скинуться" на зарплату... работникам торговли
- Мэру Донецка не дают кредит на квартиру. Зарплата не позволяет
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день
- В Швейцарии пройдет референдум о выплате 2250 евро каждому гражданину ежемесячно
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Россия способна устроить обострение на Донбассе: эксперт предупредил о сроках19:20
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу19:03
- В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета18:40
- "Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами18:20
- Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук18:03
- "Цену мира на Донбассе назначит Зеленский", - Казарин дал тревожный прогноз 17:40
- В Киеве требуют легализации марихуаны17:18
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения