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Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку
26.10.2019 22:19
На контрольно-пропускном пункте "Александровка", на оккупированной Донетчине, стало плохо женщине.
Об этом сообщает т. н. "пресс-служба МЧС ДНР".
Отмечается, что при пересечении пункта пропуска боевиков "ДНР" у женщины, 1948 г. р., резко ухудшилось самочувствие. Пенсионерке оказали доврачебную помощь, а после - госпитализировали в лечебное учреждение оккупированного Донецка.
Также в сообщении говорится, что за сутки в пункты оказания помощи за медицинской помощью обратились 18 человек.
Источник : https://tribun.com.
Теги: Донбасс, пенсионер, боевики, КПП
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