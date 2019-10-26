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"Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами
"Нормально" пообщались.
В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состоятся разведение войск, согласованное в Минске.
Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов Национального корпуса "Останній блокпост Ні Капітуляції", передает Обозреватель.
На первых кадрах видно, что президента пригласили сесть и за чаем обсудить обстановку. "Мы же гостеприимные", – отметили бойцы.
Президент с улыбкой присел на дерево и приготовился выслушать добровольцев."Серьезный разговор об отводе и фронте", – сказано в сообщении.
Однако далее разговор не сложился. Один из бойцов по имени Денис спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции "Ні капітуляції", однако президент грубо отверг предложение.
Между главой государства и добровольцем состоялся следующий диалог:
Доброволец: По всей Украине были акции.
Зеленский: Где?
Доброволец: В Николаеве губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции "Нет капитуляции", хотят конструктивно с вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали. Мы бы хотели это все обсудить, не формилизировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича.
Зеленский: Ты со мной хочешь формализировать отношения?
Доброволец: Меморандумы…
Зеленский: Я с тобой?
Доброволец: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину.
Зеленский: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки.
Доброволец: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал…
Зеленский: Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны.
Доброволец: Мы нормально общаемся. Никто вас не...
Зеленский: Не что?
Доброволец: Вам передали, что происходило в Украине.
Зеленский: Кто мне передал? Я ж говорю, ты мне скажи, кто.
Доброволец: Так я же вам говорю, по Украине были акции!
Зеленский: Денис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай.
Доброволец: Я ж вам говорю, люди хотят встречи с вами.
Зеленский: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день…
Доброволец: Поликанов, Кухарчук… Ну это по разным областям.
Другой доброволец добавил, что президенту передал письмо губернатор Николаевской области Александр Стадник.
Зеленский: Ну он мне передал. Я прочитаю.
Доброволец: Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю.
Зеленский: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему.
Доброволец: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили и я вам сказал, что еще один момент.
Зеленский: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи "ок" и все.
Источник : https://from-uа
Теги: оружие, скандал, добровольцы, Зеленский
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