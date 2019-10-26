«Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников

26.10.2019 19:39

Михаил Чаплыга заявил в интервью изданию Хвыля, что Владимир Зеленский пошел по пути своих предшественников. По словам политического эксперта, президента здесь можно сравнить с Ланцелотом - рыцарем, который убив Дракона, затем сам в него превратился, сообщает replyua.net.



Михаил Чаплыга считает, что Владимира Зеленского вполне уместно сравнивать с Ланцелотом. Как известно, этот рыцарь сперва убил Дракона, но потом сам в него превратился. Примерно то же самое (с учетом, конечно, реалий), мы наблюдаем и с Зеленским. Сначала он убивает Дракона - то есть, Петра Порошенко. Однако затем он сам превращается в своего предшественника.



Чаплыга подчеркнул, что народу нужно как можно скорее вернуть Ланцелота. Для этого эксперт занимается организацией общенациональной забастовки. По его мнению, в ходе этой акции народ сможет озвучить свои требования к нынешней власти. При этом Чаплыга добавил, что он лично настроен не против Зеленского, а против окружения президента развивающего коррупцию вместо того, чтобы бороться с этим явлением. Кроме того, глава государства решил помочь олигархам, надеясь получить взамен помощь в решении проблем, важных для страны, однако данный план обречен на провал. Читайте также: «Иностранцам запретят в любом случае»: советник Гончарука рассказал о важном ограничении при проведении земельной реформы.