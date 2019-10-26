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Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите

26.10.2019 21:20
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Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите

Клиенты «Ощадбанка», проживающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях, а также переселенцы снова стали получать странные сообщения якобы о блокировке их карт. Об этом сообщают сами граждане, получившие такие СМС.

По данным организации «Донбасс SOS», при попытке позвонить на указанный номер абонент попадает на злоумышленников, которые пытаются выяснить персональные данные клиента.

«Конечно же, первое желание — позвонить по указанным в СМС номерам и выяснить ситуацию.
НО! Ваш звонок — это цель мошенников. Никогда не перезванивайте на номер, с которого пришло СМС. На этом номере может быть установлен тариф за входящие звонки. А также, не стоит перезванивать по номеру, который указан в СМС», — говорится в сообщении организации.

 При поступлении такого сообщения следует:

 Сразу же позвонить в банк.

  1. Использовать только те номера телефонов, которые размещены на сайте самого «Ощадбанка» или прямо на карте.
  2. Проверить книгу сообщений: банк ранее отправлял служебные СМС, и все они приходили с другого номера, сообщение от мошенников всегда будет отображаться отдельно, поскольку номер злоумышленников не совпадает с банковским.
  3. Обратиться на сайт киберполиции, где можно проверить номер телефона, номер банковской карты или сайт на причастность к схемам аферистов: это можно сделать по ссылке.

 Граждан призывают помнить:

 Банк никогда не присылает смс с обычного номера;

  1. Сотрудник банка никогда не будет спрашивать персональный код CVV2/CVC.
  2.  Источник : https://donpress.com 


Теги: Донбасс, пенсионер, обман, Ощадбанк
 
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