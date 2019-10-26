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Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»

26.10.2019 13:00
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Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»

Сейчас все обсуждают план Б по Донбассу, о котором говорил Владимир Зеленский. Если нормандский формат провалится, власти собираются реализовать новый план. Как передаетreplyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал глава Донбасского института региональной политики Энрике Менендес. 

Он подчеркнул, что у президента Украины нет никакого плана по Донбассу, если всё-таки так случится, что кто-то решит отказаться от жителей региона и территории, построив стену на границе, это будет означать только одно - конец Украины, как государства. «Если это произойдёт, то я клянусь, что публично сожгу свой паспорт гражданина Украины перед стенами президентской администрации. При этом я уверен, что все сообщения про т.н.«вал» - это не более чем медиа-технология, с целью саботировать мирный процесс. И ничего такого в реальности не случится», - написал Менендес.

Он добавил, что максимум, что произойдёт, это продолжение нынешней ситуации, когда все умирают, но медленно. За исключением всех тех, кто продолжает зарабатывать деньги на этой войне. Политолог уверен, что в конце умрут и те, кто стрижет капусту. Напомним, что ранее Менендес заявил, что если власти Украины не завершат конфликт на Донбассе, то тогда они потеряют Херсон и Харьков.




Теги: Украина, Донбасс, стена, конец, государство, политолог
 
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