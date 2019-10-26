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Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии

26.10.2019 14:17
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Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии

Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

 Как мы писали ранее, на трассе в вышеупомянутом регионе РФ рано утром произошла масштабная авария. На данный момент стала появляться информация о жертвах ДТП. Об этом сообщают российские СМИ.

Так известно, что в микроавтобусе, который попал в жуткую аварию на трассе Алтайского края была фольклорная группа «Сударушки». Информацию об том подтвердили журналистам в местном Доме культуры.

«Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль». Представители рассказали, что в автобусе находились одни женщины:

 «Все они в возрасте, пока говорят, что две погибли», — добавили в Доме культуры, где занимаются артистки.

Напомним,  в РФ произошла масштабная смертельная авария.

 Минивэн и микроавтобус столкнулись лоб в лоб на трассе Барнаул — Рубцовск. Кадры с места происшествия просто поражают – на дороге после произошедшего гора осталась лишь, на месте погибли шесть человек:

«Еще один умер в машине скорой помощи и ещё один — уже в больнице. Также пятеро пассажиров находятся в реанимации. Все они в крайне тяжёлом состоянии», — констатировали местные медики. По данным МВД РФ, водитель минивэна выехал на встречку:

«…В момент аварии в двух авто находилось всего 16 человек».

Источник : https://politeka.net 


Теги: Донбасс, фестиваль, ДТП, группа
 
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