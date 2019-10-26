«Пошлины больше нет»: Трамп подписал важный закон по товарам из Украины

26.10.2019 09:40

Стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, согласно которому были восстановлены правила беспошлинной торговли для определенных товаров, которые были произведены в Украине. Как информирует replyua.net, об этом говорится в указе Дональда Трампа.



Так, в подписанном документе отмечается, что Дональд Трам сделал такой важный для украинского государства шаг из-за того, что Украина «обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности». Следовательно, в администрации американского президента утверждают, что было целесообразно «отменить приостановление беспошлинной торговли для некоторых товаров, производителем которых является Украина». Примечательно, что такое решение вступит в силу через пять дней после его публикации.



Напомним, ранее в 2017 году американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, которые были произведены в Украине. В частности, речь шла о режиме беспошлинной торговли в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.