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«Путин аплодирует!»: МИД Украины разгромили за поддакивание кремлевским властям
Отказ украинских властей «повторно» подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО в мире воспримут как сигнал того, что официальный Киев вовсе отказался от интеграции в Североатлантический альянс. Как передает replyua.net, соответствующий гневный пост по данному поводу на своей Facebook-странице опубликовал украинский политик Вячеслав Кириленко.
Соответствующим образом он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Егора Божко, который вчера, 25 октября, заявил, что Министерство обороны и иностранных дел считают неэффективной идею переподачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО. С подобным заявлением выступил и глава Минобороны Андрей Загороднюк.
«Мол, уже была заявка от 2008 (!) года. Но дело не в этой заявке, которую подали еще при Ющенко, а в нежелании «зеленой» власти вообще настаивать на ПДЧ и поднимать этот вопрос на ближайшем заседании Североатлантического совета в Киеве. Во всем мире воспримут это, как отказ Украины от курса активного продвижения к членству в НАТО. Путин аплодирует. Пророссийские жесты нашего внешнеполитического ведомства становятся удивительно систематическими», – подчеркнул он.
Источник : https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, МИД, власти
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