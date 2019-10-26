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Решение по Донбассу должно отвечать национальным интересам
Итак, формула Штайнмайера касается только ст.11 Минского соглашения, которая гласит: "Проведение конституционной реформы в Украине, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании". Бывший глава немецкого МИДа, а нынешний президент ФРГ предложил Закон об особом статусе начать временно применять сразу после проведения местных выборов на временно оккупированных территориях, которые упоминаются в ст.12., и постоянно – после их признания и верификации миссией ОБСЕ и соответствующими международными организациями. Вот, собственно, и все, а каким будет Закон Украины "Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" – полностью зависит от украинской стороны. Открытым также остается очень важный вопрос, как будут проводиться выборы на временно оккупированных территориях. Здесь есть несколько вариантов решения, главное, на что пойдет или что предложит украинская сторона.
Таким образом, принятие формулы Ш – это возможность на высшем уровне в рамках Нормандского формата обсудить план деоккупации Донбасса, ибо Минские соглашения только задали вектор движения и ряд конкретизаций касательно мирного процесса, но далеко не все. Не удивительно, что до сих пор появилось несколько трактовок выполнения статей Минска и их последовательности. Требуются также уточнения, как будет выполняться критически важная ст.10 Минска – вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины, а также разоружение всех незаконных групп. Есть еще ряд важных моментов, которые нужно обсудить – вот поэтому и необходимо проведение саммита.
Кроме принятия Киевом формулы Ш, Москва выступила за реализацию договоренностей, достигнутых несколько лет назад о разведении войск на трех участках (Золотое, Петровское, Станица Луганская). В принципе, это не помеха мирному процессу, а даже помощь в его имплементации. Кремль просто искусно играет, понимая, что на украинском политическом поле много сил против Минска, поэтому они и будут сопротивляться разведению сил. Киев можно будет обвинить в нежелании выполнять мирные договоренности. Если бы жителям Золотого объяснили, что если разведение сил считать "зрадой", то альтернативой является еще лет 30 жить на линии соприкосновения, когда обстрелы могут произойти в любую минуту, а отвод украинских войск делается для того, чтобы через относительно короткое время вернуть всю оккупированную территорию Донбасса с населением 3 млн. человек, тогда никто бы не выходил на протесты с плакатами.
Не удивительно также, что процессу разграничения противятся боевики, ибо они хорошо понимают, что это начало процесса возврата неконтролируемых правительством Украины территорий.
Еще раз оговорюсь, что проведение встречи в Нормандском формате нужно только тем, кто хочет сдвинуть с мертвой точки Минский процесс. Те, кто в этом не заинтересован (устраивает актуальная ситуация на Донбассе, включая существующие схемы), сопротивляются проведению саммита – это в украинской среде, а "отсутствие необходимой подготовки такого важного мероприятия" – трактовка торпедирования мирного процесса Москвой, которая понимает, что Нормандская встреча может стать хорошим подспорьем для возвращения Украине оккупированных территорий.
Согласен, что кроме тех, кто вообще против Минского процесса, на Майдан вышли люди, которые искренне переживают, не согласится ли Украина в ходе саммита на неприемлемые для нашего государства условия. Может быть, из-за отсутствия необходимой активной разъяснительной работы со стороны властей многие забеспокоились: мол, под шумок, хотят поставить перед фактом, что особый статус – это широкая автономия, а значит, на будущем Украины можно ставить крест. Для многих понятно, что широкая автономия Донбасса – это инвалидная коляска для государства Украина. Ты живой, но с ограниченными возможностями. Из чувства солидарности международное сообщество будет помогать государству с инвалидностью, но нам придется навсегда забыть о многих вещах, связанных с участием в международных процессах, где принимают участие здоровые и сильные страны. Однако есть одно веское "но": никогда новая президентская администрация, никоим образом, не вспоминала автономию для Донбасса, тем более широкую.
А вот даже невооруженным взглядом видно, что соседняя нам страна хочет "для нашего же блага" усадить Украину в инвалидную коляску и "по-братски о нас заботиться". Ну, и сами понимаете, если Украина не захочет такой опеки, то соседу-здоровяку разобраться с таким отказом будет легко и просто. Можно даже и выбросить из колясочки, и жизнь тогда будет еще труднее.
Поэтому только в случае опасности принятия решения о широкой автономии Донбасса поддержу тех, кто предлагает отмежеваться от оккупированных территорий. Пока же такого нет – нет и потребности в "хирургическом вмешательстве", "медикаментозное лечение" может быть абсолютно эффективным – это предполагает мирную деоккупацию временно оккупированных территорий согласно Минским соглашениям, их реинтеграцию в конституционно-правовое пространство Украины, восстановление и развитие вместе со всем Украинским государством. Курс лечения может длиться несколько лет. Только надо не забывать, что уже пять лет потеряно.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Украина, Донбасс, формула, соглашение
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