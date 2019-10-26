Смог окутал Украину: ГСЧС отчиталась об уровне загрязнения воздуха

26.10.2019 11:23

По состоянию на 26 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

На сегодня значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Об этом заявляет пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на фоне сообщений о смоге над страной.

"По состоянию на 26 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что обуславливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

При этом, как заверили в службе, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается.

"Впрочем, есть незначительные превышения предельно допустимых концентраций в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", –говорится в сообщении.

"В общем, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", –добавили в ГСЧС.



