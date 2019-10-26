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«Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог
Всего в «Укрзализныце» имеют 6 вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской сетью железных дорог. Ориентировочный срок выполнения проекта — от трех до пяти лет.
«На сегодня есть шесть вариантов, строительства пути между Старобельском и сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км. На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн грн ($476 — $956 млн) — и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта — от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн», — сообщил Бугаев.
Он заверил, что «Укрзализныця» готова к выполнению этой задачи, но профинансировать ее должно государство.
«Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье — это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. Если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги», — считает директор «Донецкой железной дороги».
Источник : http://lugradar.
Теги: Украина, Донбасс, проект
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